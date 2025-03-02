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Dilan Polat Engin Polat çiftçi boşanıyor! Sosyal medya hesabından açıkladı

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#Dilan Polat#Engin Polat#Son Dakika
Dilan Polat Engin Polat çiftçi boşanıyor Sosyal medya hesabından açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 21:14

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti "Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alınıp ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştı. Polat çifti boşanma kararı aldı.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti boşanma kararı aldı.

Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" dedi.

ENGİN POLAT'TAN AÇIKLAMA

Engin Polat da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yalanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi, bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız" ifadelerini kullandı.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Son Dakika

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