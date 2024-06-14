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Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme! Sıla ve Can Doğu tahliye edildi

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#Dilan Polat#Engin Polat#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 10:17

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın tutukluk halinin devamına karar verilirken Sıla ve Can Doğu tahliye edildi. Sıla Doğu'nun cezaevinden ayrıldığı anlar kameraya yansırken 'Dilan' diye bağırdığı görüntülendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DİLAN POLAT’IN KARDEŞLERİNE TAHLİYE

4. Sulh Ceza Mahkemesinde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verirken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklunun ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.

Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme Sıla ve Can Doğu tahliye edildi

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 Dilan Polat, Can Doğu ve Sıla Doğu...

Tahliye edilen Sıla Doğu'nun cezaevinden ayrıldığı sırada sinir krizi geçirirken 'Dilan' diye bağırdığı görüntülendi.

Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme Sıla ve Can Doğu tahliye edildi

DİLAN POLAT’A CEZAEVİNDE KALABİLİR RAPORU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirerek kendine zarar vermesinin ardından 20 Mayıs tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Polat, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca Dilan Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlanacaktı.

Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme Sıla ve Can Doğu tahliye edildi

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas kurulunda hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, 5275 sayılı kanunun 16/1 ve 5237 sayılı kanunun 57. Maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyonu (İyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" denilmişti.

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Dilan-Engin Polat davasında yeni gelişme Sıla ve Can Doğu tahliye edildi

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#Dilan Polat#Engin Polat#Sosyal Medya

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