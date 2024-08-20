Dilan Polat 9.5 ay sonra serbest... 40 yıl hapisle yargılanıyor

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Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, 5 Kasım 2023’de tutuklanmıştı. Polat çiftinin de arasında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Polat çiftinin 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşmanın tarihini 4-5-6 Eylül 2024 olarak belirlemişti.

ENGİN POLAT CEZAEVİNDE

Geçtiğimiz günlerde, Polat çiftinin de arasında bulunduğu 5 sanığın aylık tutukluluk incelemesini yapan Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu karara yapılan itirazı değerlendiren Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyada yer alan MASAK raporunun içeriğini, atılı suçun vasıf ve mahiyetini, istenen cezanın alt ve üst sınırlarını dikkate alarak adli kontrol hükümlerinin de yeterli olacağı gerekçeleriyle Dilan Polat’ın oybirliği ile tahliyesine karar verdi.

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Mahkeme, Dilan Polat hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın da arasında bulunduğu 4 sanığın ise tutukluluk hali devam ediyor.

AYNI DAVANIN SANIĞI KARDEŞİ DUYURDU

- Tahliye kararının ardından Dilan Polat ile aynı davada hâkim karşısına çıkacak olan kardeşi Sıla Doğu, Polat çiftinin çocuğu Milan’ı da alarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Sıla Doğu cezaevi önünden bir fotoğrafı “Milan’ımın mutluluğu” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sıla Doğu başka bir paylaşımında ise “Arayan, soranlar... Heyecan ve mutluluktan ellerim titriyor, açamıyorum. Mutluluğumuzun tarifi yok. Önce Rabb’ime şükürler olsun, sonra Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz. Sevdiklerini bekleyen herkese Allah bu duyguyu yaşatsın. Çok şükür” dedi.

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Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat da sosyal medyada hesabında başka bir paylaşımı alıntı yaparak, “Şükürler olsunnn Dilan’ımmm” diye yazdı.