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Haber Giriş: 27.03.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Dilan İsminin Anlamı Nedir? Dilan Ne Demek?

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Dilan İsminin Anlamı Nedir? Dilan Ne Demek?
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Dilan ismi ülkemizde kız çocuklarına konulan bir isimdir. Dilan isminin anlamı ülkemizde merak edilmektedir. İsmin anlamını öğrenmek mümkündür. Peki, Dilan isminin anlamı nedir? Dilan ne demek? Merak edilenleri tüm detayları ile sizler için paylaştık.

Dilan isminin Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre mızrak, süngü anlamları taşımaktadır.

 Dilan İsminin Anlamı

 Dilan kız çocuklarına koyulan ve sıklıkla tercih edilen isimlerden birisidir. Dilan ismi köken itibariyle Kürtçeden Türkçeye çevrilmiş bir isimdir. Dilan isminin kelime anlamı dans veya düğündür. Dilan ismi dil ve an kelimelerinden oluşmuştur.

 Buradaki dil kelimesinin anlamı kalp ve gönüldür. An sözcüğü ise Kürtçedeki çoğul ekidir. Bu çoğul eki Türkçede "ler, lar" olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple Dilan ismi gönüller veya kalpler anlamına gelmektedir. Bunun dışında Dilan ismi Kuran'da geçmemektedir. İsimlerin anlamını TCK'dan bulunabilir.

 Dilan İsminin Özellikleri

 Düşünmeden hareket etmeyen ve ayakları yere sağlam basan kişilerdir. Mükemmeliyetçi kişilerdir. Sistemli ve düzenli olmak çok önemlidir. Bazı durumlarda ise bu gibi durumlar kişileri inatçı biri haline getirebilir. Fakat baskı kurulduğu zaman daha çok başarılı olmuşlardır.

 Merhametli kişilerdir. Sanatsal faaliyetleri ve yetenekleri yüksektir. İyi gözlem yaparlar. Bu sebeple modacı veya yazar olabilirler.

 Atak insanlardır. Bunun dışında olayları yaşayarak öğrenirler. Bazen bazı konularda karar verme sürecini uzatabilirler. Kararsız kalabilirler. Dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İyilik yapmayı ve seyahat etmeyi çok severler. Fakat atak insanlar olması sebebiyle sakarlık yapabilirler. Yaratıcı kişilerdir. Yaşadıkları olaylara farklı gözle bakarlar. Günlük tutmayı çok severler.

 TDK ya Dilan İsminin Anlamı

 - Mızrak, süngü olarak tanımlanmıştır.

 

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