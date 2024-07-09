Dilan-Engin Polat soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Mahkeme, iddianameyi iade etti

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

İADE NEDENİ SUÇUN TANIMI VE CEZA ORANI

70 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edilmedi. Peki iddianame neden iade edildi? Ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz anlattı.

İadenin en büyük nedeni suçun tanımı ve verilecek ceza oranı diyebiliriz. Edindiğimiz bilgilere göre 70 sayfalık iddianame hazırlanmıştı ve iade edildi. Suçun tanımı ve ceza miktarı itibariyle görevli mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu gerekçe gösterildi. Dilan Polat'a verilen suç oranı asliye ceza mahkemesinin görev alanı dışında kalıyor. Suçun tanımı olarak da yüklenen suçlamalarda asliye ceza mahkemelerinin değil ağır ceza mahkemelerinin görev alanında olduğu için iddianame kabul edilmedi. Başsavcılık soruşturma işlemlerinin tamamlayıp dosya ağır ceza mahkemesine geçecek. Dilan Polat için 27 yıl hapis isteniyor. Diğerleri için de istenen ceza 10 yıl üstünde olduğu için iddianame iade edildi.

NE OLMUŞTU?

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İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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Cumhuriyet savcılığının soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianamede şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep edilmişti.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.