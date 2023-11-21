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Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni gelişme: Mali müşavir serbest bırakıldı

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#Dilan Polat#Engin Polat#Zümrüt Yerebakan
Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni gelişme: Mali müşavir serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 14:15

Kara para aklamak, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. 24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında yeni gelişme: Mali müşavir serbest bırakıldı

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Yakalama kararı olan mali müşavir Zümrüt Yerebakan bugün yakalandı. Yerebakan savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı uyguladığı Zümrüt’ü serbest bıraktı.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Zümrüt Yerebakan

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