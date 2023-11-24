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Dilan - Engin Polat çifti soruşturmasında bir tutuklama talebi daha

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#Dilan Polat#Engin Polat#Gökay Bekar
Dilan - Engin Polat çifti soruşturmasında bir tutuklama talebi daha
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 12:17

Dilan - Engin Polat çifti soruşturmasında Engin Polat’ın muhasebecisi Gökay Bekar, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın da olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında mali müşavir Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

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TUTUKLAMA TALEBİ

Polat çifti soruşturmasında gözaltına alınan Engin Polat’ın muhasebecisi aynı zamanda akrabası olan Gökay Bekar adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Bekar, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Gökay Bekar

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