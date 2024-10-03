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Dilan Çıtak’a 3 suçtan soruşturma... Kabin memuruyla kavga etmişti

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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#THY Uçağı
Dilan Çıtak’a 3 suçtan soruşturma... Kabin memuruyla kavga etmişti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) 17 Eylül Salı günü Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana gelen olayda, sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada miyavlamaya başlayan kedisini pusetinden çıkartıp kucağına aldı.

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Uçağın iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Çıtak’ı kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Dilan Çıtak, kabin memurlarının kendisinden şikâyetçi olması üzerine polis eşliğinde karakola götürmüş ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Uçakta yaşanan olaylar nedeniyle Dilan Çıtak, Türk Hava Yolları’nda ‘kara listeye’ alındı.

Dilan Çıtak’a, THY kabin memurlarının şikâyeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı. Çıtak hakkındaki ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#THY Uçağı

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