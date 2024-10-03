Dilan Çıtak’a 3 suçtan soruşturma... Kabin memuruyla kavga etmişti

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Uçağın iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Çıtak’ı kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Dilan Çıtak, kabin memurlarının kendisinden şikâyetçi olması üzerine polis eşliğinde karakola götürmüş ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Uçakta yaşanan olaylar nedeniyle Dilan Çıtak, Türk Hava Yolları’nda ‘kara listeye’ alındı.
Dilan Çıtak’a, THY kabin memurlarının şikâyeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı. Çıtak hakkındaki ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.