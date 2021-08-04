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Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları kaç? İşte Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Dil ve Konuşma Terapisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|463,60451
|42.954
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
|SAY
|80
|461,85043
|44.401
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|458,85320
|46.958
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
|SAY
|45
|458,14754
|47.564
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|455,48270
|49.811
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
|SAY
|45
|455,03002
|50.165
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|13
|453,91748
|51.172
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
|SAY
|70
|448,65971
|55.725
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
|SAY
|60
|447,85385
|56.409
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|447,44409
|56.775
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|11
|442,98739
|60.678
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
|SAY
|60
|442,44716
|61.153
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)
|SAY
|40
|437,97814
|65.084
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|11
|435,41897
|67.311
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|434,48858
|68.124
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|429,62205
|72.332
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|9
|428,77821
|73.131
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|412,20310
|87.984
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|397,01358
|102.636
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|42
|386,60343
|113.430
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|377,85551
|123.145
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|57
|372,27344
|129.732
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|59
|307,71050
|236.053
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|51
|287,93393
|286.424
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|20
|282,19751
|303.084
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|68
|281,47084
|305.262
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|28
|275,10284
|325.374
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)
|SAY
|59
|264,18938
|364.573
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|246,76601
|441.332
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|32
|229,46088
|541.847
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
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