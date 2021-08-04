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Haber Giriş: 04.08.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları kaç? İşte Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Dil ve Konuşma Terapisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY8463,6045142.954
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)SAY80461,8504344.401
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)SAY8458,8532046.958
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)SAY45458,1475447.564
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)SAY6455,4827049.811
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)SAY45455,0300250.165
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)SAY13453,9174851.172
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)SAY70448,6597155.725
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)SAY60447,8538556.409
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)SAY12447,4440956.775
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)SAY11442,9873960.678
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)SAY60442,4471661.153
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)SAY40437,9781465.084
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)SAY11435,4189767.311
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)SAY10434,4885868.124
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)SAY6429,6220572.332
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)SAY9428,7782173.131
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY42412,2031087.984
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY34397,01358102.636
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY42386,60343113.430
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu)SAY2377,85551123.145
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY57372,27344129.732
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY59307,71050236.053
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY51287,93393286.424
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli)SAY20282,19751303.084
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY68281,47084305.262
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)SAY28275,10284325.374
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli)SAY59264,18938364.573
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY34246,76601441.332
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli)SAY32229,46088541.847
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu)SAY1

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