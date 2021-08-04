Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Dil ve Konuşma Terapisi bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 8 463,60451 42.954 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 80 461,85043 44.401 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 8 458,85320 46.958 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 45 458,14754 47.564 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 6 455,48270 49.811 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 45 455,03002 50.165 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 13 453,91748 51.172 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 70 448,65971 55.725 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 60 447,85385 56.409 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 12 447,44409 56.775 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 11 442,98739 60.678 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 60 442,44716 61.153 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) SAY 40 437,97814 65.084 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 11 435,41897 67.311 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) SAY 10 434,48858 68.124 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 6 429,62205 72.332 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) SAY 9 428,77821 73.131 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 42 412,20310 87.984 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 397,01358 102.636 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 42 386,60343 113.430 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) SAY 2 377,85551 123.145 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 57 372,27344 129.732 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 59 307,71050 236.053 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 51 287,93393 286.424 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) (Ücretli) SAY 20 282,19751 303.084 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 68 281,47084 305.262 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 28 275,10284 325.374 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) SAY 59 264,18938 364.573 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) SAY 34 246,76601 441.332 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) SAY 32 229,46088 541.847 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) SAY 1 — —

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