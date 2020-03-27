Dil kelimesi eş anlamlı kelimesini öğrenmek mümkündür. Dil kelimesinin eş anlamlısı lisandır. Dil Kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı şu şekilde belirtilmiştir:

- Ağız boşluğunda bulunan, tatmaya, yutkunmaya, sesleri çıkarmaya yarayan etli, uzun ve hareketli organ.

- Aletlerin uzun, yassı ve hareketli bölümleri.

- Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenen dili.

- Ayakkabı bağının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan bölümü.

- Anahtar.

- Üflemeli çalgıların bazılarının titreşerek ses çıkaran metal bölümü.

- Makara ve bastikaların içine yerleştirilmiş ve üzerinden geçen halatın belirli yönlere çevrilmesini sağlayan küçük tekerlek.

- Kıstak.

- Kişilerin birbiri ile duygu ve düşüncelerini bildirmek amaçlı sözcükler veya işaretler aracılığı ile yaptıkları anlaşma.

Dil Eş Anlamlısı

Anlamları aynı fakat yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Dil eş anlamlısı kelimesi lisandır.

Dil Kelimesinin Eş Anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimenin diğer bir adı ise anlamdaş veya yakın anlamdır. Dil kelimesinin anlamdaşı veya yakın anlamı lisan kelimesidir. Cümle içerisinde kullanılan dil kelimesi iletişim anlamında kullanılıyor ise yerine eş anlamlısı lisan kelimesi de kullanılabilir.