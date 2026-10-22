Dil eğitiminde yapay zekâ iyi bir yardımcı ama yeterli değil

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YAPAY zekâ, yabancı dil eğitiminde konuşma pratiğinden telaffuz analizine, yazma çalışmalarından dil bilgisi sorularına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Öğrenciler, bu araçlarla karşılıklı diyalog kurabiliyor ve hataları hakkında geri bildirim alabiliyor. Dil eğitimi veren kurumlar da öğretmenli derslerin yanına yapay zekâ destekli etkinlikler ekliyor.

British Council’in çevrimiçi programında da yapay zekâ etkinlikleri, derslerde öğrenilenleri pekiştirmek ve öğrencilere kendi başlarına daha fazla konuşma pratiği yapma fırsatı sunmak amacıyla kullanılıyor.

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‘İYİ BİR ASİSTAN AMA BAŞLANGIÇ İÇİN ERKEN’

Çeviri araçlarının gelişmesi, yabancı dil öğrenmeye duyulan ihtiyacın azalıp azalmayacağı sorusunu da gündeme getiriyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Dilek Bacanak, yapay zekânın öğrenme sürecinde iyi bir yardımcı olduğunu ancak öğrencilerin insanla iletişim kurma ihtiyacının sürdüğünü belirtiyor. Prof. Dr. Bacanak konuyla ilgili şunları söyledi:

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“Gelişen teknoloji ve tercüme programları sayesinde yabancı dil öğrenmeye gerek kalmayacağı konuşuluyor ama önce dili neden öğrendiğimizi düşünmemiz gerekiyor. İletişim kurabilmek için de önce karşımızdaki insanın dilini içselleştirmiş olmamız, yaşamamız gerekiyor. Zihinsel gelişim açısından insanın yabancı dil öğrenmeye ihtiyacı var.

Yapay zekânın dil öğreniminde çok iyi bir asistan olduğuna inanıyorum. Öğrenme aşamasında kullanılabilir. Ancak ‘Sıfırdan, yalnızca yapay zekâyla dil öğreneceğim’ demek için çok erken. Öğrencilerimi konuşma uygulamalarına yönlendiriyorum ama onlar bir insanla bire bir konuşmak istiyorlar. Bir uygulamayla belirli bir süre konuşmalarını ödev olarak verdiğimde bunu yapmıyorlar.

Prof. Dr. Kadriye Dilek Bacanak

‘İNSANDAN GELEN ONAYA İHTİYAÇ VAR’

Öğrenciler insani bir onaya da ihtiyaç duyuyor. Bizim derslerimizde espriler oluyor, karşılıklı iletişim kuruluyor. Yapay zekânın ‘Çok güzel söyledin’ demesi onları aynı şekilde tatmin etmiyor. Bir insanla konuşmak, onun tepkisini görmek istiyorlar. Bu nedenle dil öğrenmek, yapay zekânın gelişmesiyle rafa kaldırılacak bir eylem değil.

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Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin girdiği IELTS ve TOEFL gibi sınavlar var. Yapay zekâ hazırlık sürecinde yardımcı olabilir ancak yalnızca bu araçlarla çalışmanın her öğrenci için yeterli olacağını söylemek mümkün değil. Öğrencinin eksiklerinin belirlenmesi, gelişiminin takip edilmesi ve ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi açısından öğretmen desteği önemini koruyor. Bu nedenle bu sınavlar hayatımızda olduğu sürece dil okullarını devre dışı bırakmak mümkün değil.”

YAPAY ZEKÂYLA DİL PRATİĞİ

-Duolingo Max: ‘Lily ile görüntülü konuşma’ özelliği, yapay zekâ karakteriyle sesli diyalog kurma imkânı sunuyor. ‘Roleplay’ etkinliklerinde farklı senaryolar üzerinden konuşma pratiği yapılabiliyor.

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- Speak: Yapay zekâ destekli konuşma partneriyle karşılıklı diyalog, kişiye özel konuşma çalışmaları ve dil bilgisi soruları için kullanılabiliyor.

- ELSA Speak: Ses tanıma teknolojisiyle İngilizce telaffuzunu analiz ediyor. Seslerin söylenişi, vurgu ve tonlama hakkında ayrıntılı geri bildirim veriyor.

- Loora: İngilizce konuşma pratiğine odaklanıyor. Diyalog sırasında telaffuz ve dil bilgisi hakkında anlık geri bildirim sağlıyor.

- Babbel Speak: Günlük yaşam senaryolarında yapay zekâ destekli konuşma partneriyle diyalog kurma ve geri bildirim alma imkânı sunuyor.

- British Council – AiBC: Öğretmenli çevrimiçi derslerin ardından konuşma pratiği yaptırıyor. Öğrenciler, öğrendiklerini diyaloglarda kullanıp dil kullanımı ve akıcılık hakkında geri bildirim alabiliyor.