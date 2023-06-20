Dil bilmenin avantajı ortadan kalkıyor mu

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Bu teknoloji, videolara istediğiniz dilde otomatik olarak dublaj yapıyor. Bununla kalmayıp dudak hareketlerini konuşulan dile uyduruyor ve ses tonunu da gerçeğe en yakın hale getiriyor. Uzmanlar bir yandan DeepFake teknolojisinden faydalanan bu uygulamanın güvenlikle ilgili zafiyet yaratıp yaratmayacağını tartışıyor ama bir yandan da eğitim dünyasına büyük katkı sağlayacağını söylüyor.

Yeni çeviri teknolojisinin çalışma prensiplerinin artısının ve eksisinin olduğunu belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan, “Sistem şöyle çalışıyor; siz bir video oluşturuyorsunuz ve sisteme yüklüyorsunuz. Sistem öncelikle videoda konuştuğunuz kelimeleri metin haline çeviriyor. Sonrasında bunu sesinize ve mimiklerinize en uygun şekilde yeni bir videoya dönüştürüyor. Yani sizin Türkçe olarak oluşturduğunuz bir video sistemin el verdiği herhangi bir dile çevrilebiliyor” dedi.

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Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Tolga Güyer ise yeni teknolojinin eğitimi nasıl etkileyeceğini şöyle anlattı:

EĞİTİM İÇİN OLUMLU

“Pek çok dilde yabancı eğitim platformları var. Bu teknolojiyle insanlar o eğitimi alacağı dili bilmek zorunda olmayacak. Herkesin ulaşabileceği hale gelirse, dil bilmenin avantajları ortadan kalkabilir. İnsanlar dil öğrenme zahmete girmekten uzak duracaktır.”