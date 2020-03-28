Dikkatsizlik yapmayın vebali büyük olur

Ankara Beştepe’de çok sıkı sağlık önemleri aldırıldıktan sonra cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, canlı yayınlanan cuma hutbesinde “Asla tedbiri elden bırakmamalıyız” sözleriyle herkesin kendinin ve sevdiklerinin hayatını korumakla mükellef olduğunu belirtti, “vebal büyük” dedi. Erbaş cuma hutbesinde şunları söyledi: “Bu salgın karşısında en önemli görevlerimizden biri, yetkili mercilerin uyarılarına riayet etmektir.

Hem hastalığa yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını önlemek için gayret göstermeliyiz. Özellikle yaşlılarımıza ve kronik hastalığı olan kardeşlerimize karşı duyarlı olmalıyız. Asla tedbiri elden bırakmamalıyız. Özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden toplum sağlığını tehlikeye atmak, mümine yakışan bir tutum olamaz. Sorumluluğumuzu ihmal ederek kendimize ve başkalarına zarar vermek, büyük bir vebaldir; kul hakkı ihlalidir. Yaşadığımız bu günleri de tedbir ve tevekkülle, istişare ve sağlam bilgiyle, sağduyu ve basiretle, sabır ve duayla atlatacağız. Yeter ki sorumluluklarımızın bilincinde olalım.

FIRSAT VERMEYİN

Tavsiyelere, kararlara ve tedbirlere titizlikle uyalım. İyiliğimiz, sağlığımız ve güvenliğimiz için özveriyle çalışan kardeşlerimizin işlerini zorlaştırmayalım. Çaresizlik üzerinden toplumu istismar etmek, fitne ve fesat tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Akrabalarımıza, komşularımıza, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine gücümüz nisbetinde iyilik ve yardımda bulunalım.”