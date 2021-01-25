Dikkatsizlik kaza getirdi! 9 yaralı

Kaza, öğleden sonra Kahta- Adıyaman Karayolu'nun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Nazif Bilgiç yönetimindeki 02 AV 043 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Öztürk’ün kullandığı 27 BS 076 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle araçta bulunan 7 kişi ambulanslarla Kahta ve Adıyaman’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.