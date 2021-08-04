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ANKARA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Dikkatli ve sabırlı olmalıyız'

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'Dikkatli ve sabırlı olmalıyız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin kargaşaya sürüklenmek istendiğini belirterek “Bu itibarla aziz Türk milletinin dikkatli, sabırlı ve teyakkuz halinde duruş göstermesinde sayısız yarar bulunmaktadır” çağrısını yaptı.

MHP Lideri, özetle şunları kaydetti:

“Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte bekleyen fırsatçıların derin bir gaflet girdabına kapıldıkları görülmektedir. Türkiye’nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir. Turizm kentlerindeki orman alanlarının betonlaştırmak için yakıldığını, bu maksatla Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapıldığını iddia etmek akıl ve ahlak dışı bir uydurmadır.”

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