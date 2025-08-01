Dikkatli gözler suikastı önledi

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İZMİR’deki Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 11 Temmuz’da saat 08.30 sıralarında, sokakta üzerini değiştirip maske takan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler, şüpheli Arda Gedek’i (19) gözaltına aldı. Gedek’in üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 5 fişek, 3 maske, 1 cep telefonu ve 4 bin TL nakit para ele geçirildi. Gedek’in polisteki sorgusunda bir kişiyi vurmak için mahallede olduğunu belirtmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Gedek’in, suç örgütü lideri Barış Boyun çetesi ile ilgili bir davaya bakan avukat A.B.’yi vurmak için bölgede olduğu belirlendi. Şüphelinin suç örgütü ‘Aksaray Daltonlar’ üyesi olduğu ve ‘kasten yaralama’dan suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.

BİR SONRAKİ İŞ 1 MİLYON TL

Gedek’in, kendisini azmettiren kişi ile Barış Boyun çetesi davasına bakan avukat A.B.’yi vurmak için 200 bin TL’ye anlaştığı tespit edildi. Şüphelinin, avukat A.B.’yi vurduktan sonra parasını alacağı ve sonrasında bir başka kişiyi vurmak için ayrıca 1 milyon TL’ye anlaştığı öğrenildi. Gedek’in incelenen cep telefonundan suikast hazırlığıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Azmettiricinin, şüphelinin telefonuna avukat A.B.’nin ve otomobilinin fotoğrafı ile adres bilgilerini mesaj olarak gönderdiği, ardından Bornova ilçesindeki otogar yakınında bir yerde buluşup bir miktar para ve olayda kullanacağı tabancayı teslim alıp olay yerine gittiği de tespit edildi.

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Gedek’in yakalanmadan 1 gün önce keşif yaptığı da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Arda Gedek tutuklanırken, azmettiriciyi yakalama çalışmaları sürüyor.