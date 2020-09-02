Son dakika haberler: Sıcak hava uyarısı... Dikkat! Yarın kavrulacağız

Türkiye dün itibarıyla Arap Yarımadası’ndan gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Sıcaklıklar tüm yurtta hissedilir derecede arttı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, en sıcak günün yarın olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Sıcaklıklardaki ‘rekor’ düzeyde artış beklendiğini ve bunun da küresel ısınmanın tesiri olduğunu belirten Şen, şunları söyledi: “Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgası 1 Eylül’den itibaren tüm Türkiye’de etkili olacak. Ülke genelinde en sıcak geçecek gün 3 Eylül Perşembe. 4-5 Eylül’de sıcaklıklar Marmara ve kuzey bölgelerde 7-8 derece düşecek, gök gürültülü yağış meydana gelecek. Bu sıcak hava dalgasında Marmara 32-38 derece, İstanbul 34 dereceyi görecektir. İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri 37-39 derece ile Güneydoğu Anadolu 40 dereceyi aşacak. Hissedilen sıcaklık yüzde 50 nem ile İstanbul’da 38 derece olacak.”

‘TERMAL STRES’ UYARISI

Prof. Şen sıcak havalarda insan vücudunda oluşan termal stres yorgunluğunun, sıcak çarpmaları, kramplar ve benzeri hastalıklara hatta ölüme bile yol açabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu: “Aşırı sıcaklardan ölümler genellikle 65 yaş ve üzerinde görülür. Sıcakta fiziksel etkinliklerde bulunmaya alışık olmayanlar, kan basıncındaki hızlı düşüş nedeniyle bayılabilirler. Bu gibi durumlarda ilk müdahale olarak hastaya soğuk duş aldırılmalı veya soğuk su ile pansuman yaparak vücut sıcaklığı düşürülmeli. Hastaya su harici içecek verilmemeli.”

11.00-16.00 ARASI ÇIKMAYIN

- Dengeli ve hafif şeyler yenilmeli.

- Düzenli olarak bol su içilmeli.

- Alkollü içeceklerden uzak durulmalı.

- Fazla güneşlenmekten kaçınılmalı.

- 11.00-16.00 arası güneşe çıkılmamalı.

- Koruyucu gözlük ve krem kullanılmalı.