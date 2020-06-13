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DHA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

Dikkat! Valilik uyardı. Sel ve su baskınlarına dikkat

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Dikkat! Valilik uyardı. Sel ve su baskınlarına dikkat
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Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren pek çok ilçede etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, rüzgar, dolu ve yıldırım düşmesi riskine karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik verilerle yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara merkez dahil olmak üzere, doğu kesimlerinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kalecik, Elmadağ, Bala)ÿkuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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