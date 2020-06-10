Dikkat! Torundan virüs çıkabilir

Kakil GÖNÜLLÜ soruyor:

Eşim ve ben 64 yaşındayız. Haftaya oğlumuz ile gelinimiz, 3 ve 5 yaşlarındaki iki torunumuzla birlikte, İstanbul’dan 15 gün tatil için yanımıza Fethiye’ye gelecekler. Nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeliyiz? Almamız gereken tedbirler nelerdir?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi):



Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi, son zamanlardaki ölümler büyük oranda ileri yaştaki vatandaşlarımız arasından. 65 yaş üstü büyüklerimiz, COVID-19 hastalığını ağır geçirme riskleri nedeniyle çok dikkatli davranmalı ve tedbirler konusunda asla gevşememeli! Çocuklar ve gençler hastalığı daha yüksek oranda belirtisiz geçirip bulaştırıcı olabiliyorlar. Dolayısıyla büyüklerimize yapacağımız özellikle uzun süreli ziyaretler, olası bulaştırma riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle ya onları hep birlikte tatil amaçlı ziyaret etmeyeceğiz ya da gitmeden test yaptıracağız. Test yaptıramazsanız en azından 5-7 gün, mümkün olduğunca başkalarıyla temas etmeden sanki izole gibi yaşayın. Kendinize virüs bulaşmasını engelleyecek tüm önlemleri alın ve sonra seyahate çıkın. Yine de emin olamıyorsanız ilk 5-7 gün onlardan ayrı odada uyumak, ayrı zamanda yemek ve birlikte olunan durumlarda fiziksel mesafe, maske ve el hijyeni kuralına uymak yerinde olacaktır! Memleketine akrabalarını ziyarete gidenlerden çok sayıda kişiye hastalığı bulaştırma olayı olduğunu unutmayalım. 5-7 gün dememizin nedeni; virüsü almışsanız hastalık belirtileri genellikle bu süre içinde ortaya çıkmaktadır.

GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN BEYNİNİZE DİKKAT EDİN



Aysu KARADENİZ soruyor:

Bir ara COVID-19’un gençlerde de damar tıkanıklıkları ve beyin felcine sebep olduğuna dair haberler vardı. Bu bilgi doğru mu?

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi):



Evet, COVID-19’un bazı genç kişilerde inmeye neden olduğu görüldü. Virüs bazı pıhtılaşma maddelerinde artışa neden olarak damarları tıkayabiliyor ve beyin felcine yol açabiliyor. Bu gençlerin öncesinde bir sağlık sorununun olmaması ve virüs belirtileri ya çok hafif olarak ya da hiç gözlenmeden ani beyin felci geçirmeleri dikkat çekiciydi. Tanı konan kişilerin damar tıkanıklığı riski açısından kan testleriyle pıhtılaşma maddelerinin incelenmesi, önlem alınması önemli. Her iki nokta da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile hazırlanan kılavuzda ayrıntılı değerlendiriliyor. Özellikle pıhtılaşma değerleri yüksek saptanan hastalarda koruyucu olarak kullanılan kan sulandırıcı tedavilerle inme gelişmesi önlenmeye çalışılmaktadır.

İŞE DÖNÜŞ GERGİNLİĞİ HERKESTE MEVCUT



Aygül CANTAŞ soruyor:

Karantinada evde çeşitli hobiler, yemek/ekmek yapma derken süreci daha rahat atlatmıştım. 1 Haziran itibariyle işe döndüm, çok kaygılı ve sinirliyim. Oysa ki vaka sayıları da düşüyor. Neden bu kadar gerginim?

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):



İnsan için en güvenli yer anne karnı, ikincisi ise evidir. Evdeyken daha önce yapmaya fırsat bulamadığınız bazı hobiler ya da meşguliyetler sizi oyaladı. İşe dönünce ise eve kapandığınız güne kadarki birikimler ve stresler tekrar gündeme geldi. Üstelik dışarıda bulaş riski de var. Bu da dışarda kaygınızın artmasını açıklıyor. Bu ruhsal durum ve his geçecektir. Aslında büyük çoğunluğumuzda olan şeyler.

BASARININ SIRRI ERKEN TEDAVİDE



Ege Berkant AKYILDIZ soruyor:

Daha önce kronik akciğer rahatsızlığı olan birisinin, koronavirüs test sonucu negatif olmasına rağmen akciğer bulgularının COVID-19 ile uyumlu çıkması durumunda, hastaya herhangi bir tedavi uygulanıyor mu?

PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):



Test sonucu negatif ama akciğer bulguları COVID-19’la uyumluysa hekimler bu durumu değerlendirir ve evet genelde COVID-19 tedavisine başlanıyor. Bunun amacı zaman kaybetmemek. Beyin erken tedaviyle daha iyi sonuç gösteriyor. Bizim ülkemizdeki başarının sebebi de bu; test negatif çıksa bile klinik ve BT sonuçları hastalığı destekliyorsa hemen tedaviye başlanmasında yarar olduğundan hemen başlanıyor.

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