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Dikkat tashih var

#Kaçak Göçmen#Sahte Belge#Operasyon
Dikkat tashih var

Kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayan 6 kişilik çete, hazırladıkları evraklarda cumhuriyet anlamına gelen ‘republic’ kelimesini, ‘p’ harfiyle, ‘pepublic’ şeklinde yazınca çökertildi.

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İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen günlerde bir çetenin yabancı uyruklu kişilere sahte belge hazırladığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evraklarını incelemeye aldı. Çok sayıda evrak üzerinde, ‘cumhuriyet’ anlamına gelen ‘republic’ kelimesinin ‘p’ harfiyle, ‘pebuplic’ şeklinde yazıldığı belirlendi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan araştırmada, kaçak göçmenlere sahte belgeleri hazırlayan Türkmenistanlı çeteye ulaşıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mali polis, yapılan tespitlerin ardından 24 Haziran 2022 günü operasyon başlattı. Şebekenin sahte belge merkezi olarak kullandığı Aksaray’daki ofisin de bulunduğu adreslere yapılan eşzamanlı operasyonda Türkmenistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, sahte cezaevi görüş belgesi, göç idaresi ikamet izni, vekâletname, kimlik, pasaport, taahhütname, adli sicil belgesi, ehliyet, nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri adına düzenlenmiş protokol belgesi, farklı konsolosluk belgeleri ile kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenmiş kaşeler ile sahte 16 bin 450 dolar ve 17 bin lira bulundu. Evrakları hazırlamak için kullanılan fotokopi makinesi, yazıcı, sahte kimlik yapımında kullanılan grafik çizimlerinin yer aldığı bellek, dizüstü bilgisayar, kimlik kartı aparatları gibi malzemelere de el konuldu. Operasyonda 177 gram uyuşturucu da bulundu. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 6 Türkmenistanlıdan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrolle 4 kişi de serbest kaldı.

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HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞLER

Çete, kaçak göçmenlere sahte kimlik hazırladı, ikamet izin belgeleri bastı. “Kolay iş bulmanız için lise diploması lazım” diyerek lise diplomaları hazırladılar. Belgelere ülkelerinin başkonsoloslukları adına kaşe ve “Gerçektir” ibaresi de basıldı. Ardından üniversite diploması da teklif ettiler. 19 Mayıs Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi gibi okullar adına sahte diploma hazırlandı. Çete, cezaevindeki yakınlarını görmek için sahte ‘ziyaret belgesi’ de hazırladı. Çetenin belgenin niteliğine göre bin ile 5 bin Euro arasında para aldığı belirlendi.

 

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#Kaçak Göçmen#Sahte Belge#Operasyon

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