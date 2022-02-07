Dikkat! Sosyal medyada bu videolar çok paylaşılıyor ancak ölüme kadar götürebilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterler#Koronavirüs
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Çizdiği setle F.Bahçeyi yıkan Belözoğlundan 18 milyon euroluk nokta atışıÇizdiği setle F.Bahçe'yi yıkan Belözoğlu'ndan 18 milyon euroluk nokta atışı#Transfer
Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayılarıBakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları#Fahrettin Koca
Bahçeli: Erdoğanın aday olmasının önünde engel yokBahçeli: Erdoğan'ın aday olmasının önünde engel yok#Bahçeli
Sosyal medyada yeni akım... Uyardı Ölüme kadar götürebilirSosyal medyada yeni akım... Uyardı! Ölüme kadar götürebilir#İstanbul
3 ilde düğmeye basıldı, hepsine el kondu 35 milyon TLlik şok operasyon3 ilde düğmeye basıldı, hepsine el kondu! 35 milyon TL'lik şok operasyon #İstanbul
Başkent felç oldu... Son çare OHALBaşkent felç oldu... Son çare OHAL!#KANADA
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuaiden flaş kararDünya günlerce onu konuşmuştu... Yıldız tenisçi Peng Shuai'den flaş karar#Peng Shuai
Kış ortasında toplanıyor Dünyanın her yerine gönderiliyor... Tanesi 20 TLKış ortasında toplanıyor! Dünyanın her yerine gönderiliyor... Tanesi 20 TL#Erik
Şoke eden video... 100 milyon dolar suya böyle gömüldüŞoke eden video... 100 milyon dolar suya böyle gömüldü! #F-35
Dianaya nasip olmayan o tacı Camilla takacakDiana'ya nasip olmayan o tacı Camilla takacak#Camilla Parker Bowles
Kamyonla taşınan karda büyük tehlike Uzmandan önemli uyarıKamyonla taşınan karda 'büyük' tehlike! Uzmandan önemli uyarı#Antalya
Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılarDehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar#Hindistan
Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdıAlişan ile Buse Varol'un evliliği bitiyor mu? Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı! #Alişan
HABERLERGündem Haberleri

Dikkat! Sosyal medyada bu videolar çok paylaşılıyor ancak ölüme kadar götürebilir

#İstanbul#Diş Hekimi#Diş Beyazlatma

Sosyal medyada son zamanlarda 'diş beyazlatma akımı' videoları dikkat çekiyor. Bu videoların bazılarında kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak olduğunu öne sürüyor. Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var, bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu sağlık açısından çok tehlikeli, diş açısından da dişin minesini yumuşatan dişe zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemlerdir bunlar. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa ölüme kadar götürebilir" dedi.

Haberin Devamı

Sosyal medyada gençler birbirlerine diş beyazlatma tavsiyeleri verdikleri videolar paylaşmaya başladı. Bu videoların bazılarında videoyu çeken kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazı sosyal medya fenomenleri ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak için olduğunu öne sürüyor.

Dikkat Sosyal medyada bu videolar çok paylaşılıyor ancak ölüme kadar götürebilir

UZMANLAR UYARIYOR: VİDEOLARIN ÇOĞU ALDATMACA

Uzmanlara göreyse bu videoların çoğu aldatmaca. Çoğu kişi farklı bir işlemle dişlerini beyazlatarak, çektiği videodaki önerinin diş beyazlığının sebebi olduğunu öne sürüyor. Bu tarz uygulamalar diş hekimlerine göre de dişi beyazlatmak yerine diş minesine zarar vererek, dişin ömrünü kısaltıyor.

Haberin Devamı

Dikkat Sosyal medyada bu videolar çok paylaşılıyor ancak ölüme kadar götürebilir

"HEM SAĞLIK AÇISINDAN HEM DE DİŞLER AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ"

Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Evde eğer hekim kontrolü yoksa, hekimin verdiği aparatlar yoksa, evde diş beyazlatmak mümkün değil. Son zamanlarda bizim de sosyal medyada gördüğümüz, alüminyum folyonun içerisine çeşitli diş için zararlı malzemeleri koyarak ağızda tutulması hem sağlık açısında hem de dişler açısından çok tehlikelidir. Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu sağlık açısından çok tehlikeli, diş açısından da dişin minesini yumuşatan dişe zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemlerdir bunlar" dedi.

Dikkat Sosyal medyada bu videolar çok paylaşılıyor ancak ölüme kadar götürebilir

"ALERJİK REAKSİYON VARSA ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Arzu Yalnız, "Zehirler, ölüm kişiden kişiye değişir. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa evet ölüme kadar götürebilir. Sirke, karbonat, limon aslında içerisinde asit içeren şeyler ile diş fırçalamak dişin minesini etkiler. Dişin minesi ne kadar kalın ve pürüzsüz ise dişin beyazlığı o kadar fazladır. Bu tarz şeylerle dişin minesine karşı bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Dişin minesi aşındıkça diş daha da sararır. Dişi kaybetmenize kadar bu uygulamaların sonu. Bu tür sosyal medya akımları aslında pratik gibi gözükse de bir yanıltmacadır. Sonuç bazen filtre ile bazen de kişinin başka bir işlemi sonucunda olmuştur. Bu tür gençlerin kanmamasını öneririm. Bu tarz aldatmacalar sonucunda dişiniz 1 ton açıldıysa 3 ton geri koyulaşabilir" diye konuştu.

Haberin Devamı

Dikkat Sosyal medyada bu videolar çok paylaşılıyor ancak ölüme kadar götürebilir

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Diş Hekimi#Diş Beyazlatma

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı