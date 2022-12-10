Dikkat son 3 hafta! ‘Çip’siz patilere 3.469 lira ceza

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının çip numaralarıyla aşıları, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor.

ENJEKTE EDİLİYOR

Mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleriyle veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Sahiplerin iletişim bilgilerinin de yer aldığı mikroçipler evcil hayvanların vücuduna enjekte ediliyor. Özel veterinerler tarafından 160 TL karşılığında takılan çipler, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde 86 TL'ye uygulanıyor. Mikroçip taktırma süresi 31 Aralık’ta doluyor. Evcil hayvanına çip taktırmayanlar, yılbaşından itibaren 3 bin 469 TL ceza ödemek zorunda kalacak. Mikroçip uygulaması ile Türkiye’deki evcil hayvan sayısının tespiti de hedefleniyor.

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SOKAĞA BIRAKANA 72 SAAT SÜRE

TERK EDİLMEYİ ÖNLEYECEK

Mikroçip uygulamasıyla PETVET’e tanımlanan ev hayvanlarının aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Bundan sonra hayvanlar kimliklendirildiği için daha sıkı bir şekilde takip edilerek, hayvanlarını sokağa gelişi güzel bırakan ya da terk edenlere cezai işlem yapılacak. Sokağa hayvanları bıraktıkları ve tespitlerimizi yaptığımız takdirde biz veya Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ya da belediyeler hayvan başına 2 bin 724 lira ceza uygulayacak" dedi.