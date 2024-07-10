Dikkat! Silah satışının yapıldığı, dolandırıcılığın yüzde 53 arttığı adres haline geldi! 'İstemeden de olsa suça ortak oluyorsunuz'

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Son yıllarda mesajlaşma uygulamaları olan WhatsApp, Telegram, Discord, Slack ve Skype gibi araçlar üzerinden gerçekleştirilen siber suçlarda önemli ölçüde artış yaşanıyor. Bu uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, dolandırıcılar ve kötü niyetli kişiler, kullanıcıların hassas bilgilerine erişmek için çeşitli yöntemler geliştiriyor.

Örneğin, sahte hesaplar aracılığıyla kullanıcıları kandırarak kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışmak, fidye yazılımlarıyla kullanıcıları kilit altına alarak para talep etmek veya zararlı bağlantılar yoluyla cihazlara sızarak bilgi hırsızlığı yapmak gibi yöntemler sıkça kullanılıyor.

En son Kaspersky'nin Digital Footprint Intelligence verileri de oldukça kaygı verici bir trendi daha ortaya koydu; siber suçlular, Telegram'ı yeraltı pazar faaliyetleri için daha da sık kullanmaya başladı. Açıklanan verilere göre bu tür faaliyetlerin hacmi Mayıs-Haziran 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında arttı.



SANILANIN AKSİNE TELEGRAM OLDUKÇA POPÜLER VE AYLIK 900 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI



Kaspersky Digital Footprint Intelligence Analisti Alexey Bannikov, bu eğilimle ilgili yaptığı açıklamada “Telegram sanılanın aksine çok popüler ve kullanıcısı sayısı artıyor. Uygulamanın kitlesi aylık 900 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda… Siber suç topluluğunun Telegram’a artan ilgisi ise birkaç temel faktörden kaynaklanıyor” dedi ve ekledi:

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“Herhangi bir kullanıcı verisi toplamayan en güvenli ve bağımsız mesajlaşma programı olarak tanıtılıyor ve bu da tehdit aktörlerine güvenlik ve cezasızlık hissi veriyor. Dahası, Telegram’da bir topluluk bulmak veya oluşturmak nispeten kolay. Bu da diğer faktörlerle birleştiğinde, siber suçlular da dahil olmak üzere çeşitli kanalların hızlı bir şekilde izleyici toplamasına olanak tanıyor.”







‘BU DİKKATE DEĞER BİR ARTIŞ VE BAZI ÖNEMLİ NOKTALARIN VURGULAMASI GEREKİYOR’

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Konuyu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık’a danıştığımda ise açıklanan verinin dikkate değer bir artış olduğunu, bazı önemli noktaların da vurgulanması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Kırık, “Telegram, kullanıcılarına sağladığı gizlilik ve güvenlik özellikleriyle biliniyor. Bu özellikler, bir yandan kullanıcıların mahremiyetini korurken, diğer yandan kötü niyetli kişilerin, siber dolandırıcıların dikkatini çekiyor. Dolayısıyla, Telegram'ın bu tür faaliyetler için cazip bir platform haline gelmesi asla şaşırtıcı değil” dedi ve şu bilgilerin altını çizdi:

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“Ancak bu durum Telegram'ı tek başına suçlamak için yeterli değil. Diğer sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları da benzer tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Önemli olan, bu tür tehditlerin farkında olarak, kullanıcıların ve platform yöneticilerinin güvenlik önlemlerini artırması…”







KRİPTO PARA DOLANDIRICILARINA DİKKAT!



Telegram’daki dolandırıcılık faaliyetlerine değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Bunların başında kimlik avı hırsızlığı geliyor. Bu yöntemde dolandırıcıların sahte mesajlar veya bağlantılar göndererek kullanıcıların kişisel bilgilerini, şifrelerini veya finansal bilgilerini ele geçiriyor. Ayrıca burası yatırım ve kripto para dolandırıcılıklarının sıkça yaşandığı bir platform. Dolandırıcılar, yüksek getiri vaadiyle sahte yatırım fırsatları sunarak kullanıcılardan para topluyor. Bunlara ek olarak uygulamada sahte ürün veya hizmet satışı da çok yaygın. Dolandırıcılar, özellikle popüler ve talep gören ürünler hakkında sahte ilanlar yayınlıyor” ifadelerini kullandı.

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SİLAH SATIŞININ KOLAYLIKLA YAPILDIĞI YER HALİNE GELDİ!

“Ne yazık ki, Telegram gibi platformlar üzerinde silah satışının kolayca gerçekleştiği de doğru...” diyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Telegram, kullanıcılarına anonimlik ve gizlilik sağladığı için, bu tür yasa dışı faaliyetler için cazip bir mecra haline geldi. Çünkü kimlik gizlemek çok kolay… Silah satışı yapanlar, genellikle kapalı gruplar veya özel sohbetler aracılığıyla alıcılarla buluşuyor. Bu durum, denetimden kaçan yasa dışı silah ticaretinin yayılmasına ve toplumda güvensizlik ve suç oranlarının artmasına yol açıyor” dedi.





KİMLİK BİLGİLERİ SATILIYOR!

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Telegram’da pek çok kullanıcının kimlik bilgilerinin de satıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Kırık,

“Kimlik avı yoluyla ele geçirilen kişisel bilgiler, genellikle kimlik bilgilerini içeren veri tabanları halinde satışa sunuluyor. Bu bilgiler, sahte kimlik oluşturma, banka dolandırıcılığı ve diğer kimlik hırsızlığı faaliyetlerinde kullanılabilir. Kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, mağdurlar için uzun vadeli finansal ve kişisel sorunlara yol açabilir” şeklinde konuştu. Kırık şöyle devam etti:

“Kredi çekme, banka hesaplarına erişim sağlama veya farklı dolandırıcılık faaliyetlerinde bu bilgilerin kullanılması, mağdurların maddi kayıplar yaşamasına ve uzun süren hukuki sorunlarla uğraşmasına neden olabilir. Bu tür tehlikeler, Telegram kullanıcılarının güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Silah ve kimlik bilgileri gibi yasa dışı ticaretlerin önlenmesi için hem kullanıcıların dikkatli olması hem de platformların daha sıkı denetim mekanizmaları kurması gerekiyor.”







KANALLARDA OLMAK SİZİ SUÇA ORTAK EDEBİLİR

Peki bazı suç örgütlerine istemeden de olsa ortak olabilir miyiz? Örneğin ‘kanallarda’ olmak bunun için yeterli mi?

Bu soruma “Evet, bu kanallarda bulunarak bazı suç örgütlerine istemeden de olsa ortak olabiliriz” cevabını veren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Telegram kanallarında bulunmak, bu riski artırabilir. Özellikle suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği veya yasa dışı içeriklerin paylaşıldığı kanallarda yer almak, kullanıcıları farkında olmadan bu tür faaliyetlere dâhil edebilir” dedi.

Telegram ve benzeri platformlarda güvenliği sağlamak için vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğuna da değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “İlk olarak, hesaplarını güçlü ve benzersiz şifrelerle korumak önemli; mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini etkinleştirmek güvenliği artırabilir. Bilinmeyen veya şüpheli bağlantıları tıklamamak, sahte veya dolandırıcı hesaplardan gelen mesajlara dikkat etmek gereklidir. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olmak ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı bilinçli olmak önemlidir. Platformların güvenlik ayarlarını düzenli olarak kontrol etmek ve güvenlik güncellemelerini zamanında yapmak da kullanıcıların güvenliği için kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: iStock