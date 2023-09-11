Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor... Prof. Dr. Şen'den İstanbul için yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yeni haftada yağışlar yurdun batı kesiminde azalıyor.

Haftanın ilk gününde Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesiminde yağış var.

MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde gök gürültülü, sağanak yağış bekliyoruz. Bir de Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün için gök gürültülü, sağanak yağış beklentimiz var. Marmara bölge genelinde bugün için de yine kuvvetli rüzgar uyarımız devam ediyor. Kuzey kuzeydoğu yönlerden 60 kilometreye varan hızlarda rüzgar beklentimiz var. Marmara Bölgesi'nin tamamı için" bilgisini verdi.

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"DOĞU ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR"

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Yarından itibaren güney ve batı bölgelerde yağış etkisini kaybedecek. Hafta boyunca Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gürültülü sağanak bekleniyor.

Çelik, özellikle salı ve çarşamba günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek, bugünden itibaren iç kesimlerdeki sıcaklıkların, mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğini söyledi.

Sıcaklık yurdun batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinde seyredecek.

'MUĞLA CİVARINDAKİ YAĞIŞ ÖNEMLİ'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof . Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

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Bugün Muğla civarındaki yağış önemli. Sabah öğlene kadar Marmara'da rüzgar poyrazdan kuvvetli. Bu rüzgardan dolayı sabah ve öğlen İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında gök gürültü sağanak olabilir ama sel riski yok.

Bugün Akdeniz'in iç kesimlerinde. Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeyinde hafif yağmur da var.

Marmara'da rüzgar öğleden sonra hafifliyor. İstanbul 27 C. Bu hafta batıda sıcaklıklar 3-4 C yükseliyor. Salı, çarşamba Doğu Anadolu'daki yağışın dışında yağış yok

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33