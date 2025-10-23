Dikkat sahte siteyle dolandırıyorlar... Araç sahiplerine HGS tuzağı

Haberin Devamı

İNTERNET teknolojilerindeki gelişimi haksız kazanç elde etmek için kullanmaya devam eden dolandırıcılar, akıl almaz yöntemlerle tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor. Şimdi de araç sahiplerini hedef seçen düzenbazların yeni yöntemi ‘otoyol oyunu’ oldu.

Tuzaklama yöntemi şöyle çalışıyor? Önce kullandığınız cep telefonuna Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) logosunu içeren bir kısa mesaj gönderiliyor. Mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Bugün itibarıyla hâlâ ödenmemiş geçiş ücretleriniz bulunmaktadır. Bu gece saat 20:00’ye kadar ödeme yapmadıysanız, ilk geçiş ücretinin üç katı tutarında para cezasına çarptırılacaksınız. Ödemeyi aksatmaya devam ederseniz, geçiş hakkınızı kısıtlayabilir ve yasal işlem başlatabiliriz.”

TÜM BİLGİLER ELE GEÇİRİLİYOR

Mesajı okuyup panikleyen araç sahipleri, mesaj sonundaki linke tıkladığında karşılarına KGM’ye ait resmi internet sitesinin kopyası çıkıyor. Sahte site bir sorgulama ekranı gibi hazırlanmış. Ekranın hemen altında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait internet sitesinin linki bulunuyor. Şüphelenir ve bu linke tıklarsanız, tuzaklamanın bir parçası daha tamamlanmış oluyor.

Çünkü sahte site altında verilen link, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi internet sitesiyle bağlantı kurmanızı sağlıyor. Bu bağlantıyla güveni kazanılan tüketici, bir önceki ekrana dönüp sorgulama yaptığında karşısına borç bilgisi ve hemen ardından da ‘Elektronik geçiş ücretini çevrimiçi ödeyin’ başlığı altında hazırlanan ödeme ekranı çıkıyor. Ödeme yapılırsa kredi veya banka kartı bilgilerinin tamamı ele geçmiş oluyor.

Sürecin son derece profesyonel yürütüldüğünü kaydeden Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili avukat İbrahim Güllü, “Her şey son derece profesyonel hazırlanmış. Belki Bakanlık, Karayolları çalışanları bile tuzağa düşmüş olabilir” dedi.

DÜŞÜK BORÇLAR ÇIKARTILIYOR

Sorgulama ekranında 300-500 TL’lik borçların çıktığına dikkat çeken Güllü, şöyle devam etti: “Meblağ yüksek olsa tüketici daha fazla sorgulama yapacak. Rakam makul bir seviyede olunca tüketici de ‘Ödeyip kurtulayım, faiz ödemeyeyim’ bakış açısıyla hareket ediyor. Ödeme yapıldığı anda da tuzağın içinde kendinizi buluyorsunuz. Bu tür tuzaklardan kurtulmanın en iyi yolu soğukkanlı ve araştırmacı olmak. Linklerin uzantılarına dikkat etmek. Gerekirse başka bir arama motorundan ilgili kurumların sitelerine girerek daha fazla bilgi alınmalı. Bu tür ödemeler mutlaka sanal kartla yapılmalı. Ve limitler düşük tutulmalı. Aksi halde yaşanacak mağduriyetlerin boyutu hiç istemeyeceğiniz boyutlara ulaşabilir.”

TELEFONUN SAHİBİ LİSE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

DOLANDIRICILIK yönteminin izini sürerken Karayolları Genel Müdürlüğü’nün logosunu içeren numarayı aradık. İlk aramada sadece telefon açıldı ancak karşımızdaki kişi karşılık vermedi. İkinci aramada ise karşımıza 15 yaşındaki T.A. çıktı. Lisede okuduğunu, dolandırıcılık yönteminden ve mesajdan haberi olmadığını söyledi ve telefonu kapattı. Daha sonra T.A.’nın babası aynı numaradan bizimle irtibat kurdu. Çocuğunun kandırılmış olabileceğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Avukat İbrahim Güllü, bu tür olaylarda dolandırıcıların çocukları paravan olarak kullandıklarını söyledi.