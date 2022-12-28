Dikkat! Meteoroloji'den yılbaşı için hava durumu uyarısı

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, 28 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında yüksek basıncın etkisiyle bölge genelinde parçalı ve az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesinin beklendiği, hava sıcaklığının ise bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi. Yılbaşında illerde beklenen hava durumu şöyle:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 0, en yüksek 11 derece.

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Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 1, en yüksek 11 derece.

Tekirdağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 5, en yüksek 13 derece.

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 16 derece.

Sakarya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 5, en yüksek 15 derece.

Yalova: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 5, en yüksek 16 derece.