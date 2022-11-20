Dikkat! Meteoroloji'den Marmara ve Ege Bölgesi için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgâr, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.
MARMARA VE EGE İÇİN UYARILAR
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Son değerlendirmelere göre, Batı bölgelerinde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren yine Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
İstanbul: Parçalı bulutlu 22
İzmir: Parçalı bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük yeni hava tahminini de yayınladı. Buna göre ülkemiz genelinde artan hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.