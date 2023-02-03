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Dikkat! Meteoroloji'den hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#İstanbul#Kar
Dikkat Meteorolojiden hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 11:09

Bugün ve hafta sonu ülke genelinde yağışlı ve soğuk sistem etkili olmaya devam edecek. Kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için uyarıda bulunurken, 'Pazar evinizde oturun kar var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar, pazartesi, salı Anadolu’da da kar var.' ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Dikkat Meteorolojiden hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

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HAFTA SONU YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Yarın, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'de yağış bekleiyor.

Yağışlar Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yağmur, Batı Karadeniz ile Marmara'nın güneydoğusunda karla karışık yağmur, kalan bölgelerde ise kar şeklinde olacak. Kar yağışının Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yoğun ve kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkat Meteorolojiden hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

Pazar günü ise, ülke geneli yağışlı ve soğuk sistemin etkisi altında olacak. Yağışlar, Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, kalan yerlerde kar yağışı şeklinde olacak.

Dikkat Meteorolojiden hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

Kar yağışının Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun tamamında yoğun ve kuvvetli şekilde olması bekleniyor.

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Dikkat Meteorolojiden hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Diyarbakır'da 3, İstanbul'da 4, İzmir'de 9, Antalya'da 13, Samsun'da 9 dereceye kadar düşecek.

Dikkat Meteorolojiden hava durumu raporu... İstanbul için kar uyarısı

PAZAR GÜNÜ İÇİN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul için uyarıda bulunurken 'Pazartesi, salı hatta çarşamba da var.' dedi. Şen ayrıca, 'İstanbul bugün yağmurlu, akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 8 derece. Pazar evinizde oturun kar var.Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar pazartesi salı Anadolu’da da kar var. Bu günlerde kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar.' ifadelerini kullandı.

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#Hava Durumu#İstanbul#Kar

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