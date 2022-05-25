Dikkat! Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı...

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Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.



Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.



SAAT 11:00 ve 16:00 ARASI DİKKAT

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcak çarpmalarına karşı saat 11 ve 16 arasında dışarı çıkacakların dikkat etmesini istedi. Şen ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Bugün Kütahya, Afyon, Rize, Kars, Ağrı çevrelerinde yerel yağmur var. Sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Aydın, Manisa, Balıkesir de aşırı sıcaklar başladı. Sıcak çarpmalarına dikkat 11-16 arası dışarı çıkılmayın. Özellikle yaşlılar kalp damar hastaları. Gözlüksüz ve şapkasız asla.



Bugün İstanbul güneşli 26 derece İzmir 33, Antalya 29, Ankara 24, Trabzon 17 derece. Güney doğuda Suriye ve Irak’tan yüzeysel toz taşınımı var.



HAFTA SONU İÇİN UYARI



Hafta sonu ise yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların etkisini artıracağı öğrenildi. Edirne, Balıkesir, Bursa, Aydın, Muğla, İzmir merkezlerde hava sıcaklığı 39°C’ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise sıcaklıkların 31-32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Cumartesi günü için beklenen hava durumunu gösteren tablo...

Bazı illerde bugün için beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27