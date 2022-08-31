Dikkat! Marmara için 'kuvvetli yağış' bekleniyor

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Kuvvetli yağışların, etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde de gece kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi. Bu arada Kütahya’nın Domaniç ilçesinde önceki gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde ev ve tarım arazileri zarar gördü. Gece boyunca çok sayıda köye elektrik verilemedi.