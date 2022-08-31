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Dikkat! Marmara için 'kuvvetli yağış' bekleniyor

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Marmara#Yağış
Dikkat Marmara için kuvvetli yağış bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nde beklenen gök gürültülü sağanağın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde (Enez, Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Meriç) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının tahmin edildiği belirtildi.

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Kuvvetli yağışların, etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde de gece kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi. Bu arada Kütahya’nın Domaniç ilçesinde önceki gece etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde ev ve tarım arazileri zarar gördü. Gece boyunca çok sayıda köye elektrik verilemedi.

 

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Marmara#Yağış

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