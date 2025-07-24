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Dikkat: Kül yağışı tehlikesi! Hangi sorunları ortaya çıkarabilir? Yeni yangınlara neden olabilir mi? Uzmanı tek tek uyardı…

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#Orman Yangını#Bilecik#Eskişehir Orman Yangını
Dikkat: Kül yağışı tehlikesi Hangi sorunları ortaya çıkarabilir Yeni yangınlara neden olabilir mi Uzmanı tek tek uyardı…
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 11:15

Bursa Büyükşehir Belediyesi; Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yaşanan ve şehir sınırlarına yaklaşan yangınlar nedeniyle vatandaşlara tedbirli olma uyarısında bulundu. Kentin doğusunda kül yağışı başladı, sokakları yanık kokusu sardı. Peki bu sadece bir yangın izi mi, yoksa ciddi bir tehditle mi karşı karşıyayız? Prof. Dr. Hüseyin Dirik, Hurriyet.com.tr özel açıklamalarda bulunarak uyardı: Bu kül, sandığınız kadar masum değil…

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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik üçgeninde yaşanan ve 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.

Belediye, yangının Bursa sınırına yaklaştığını, vatandaşların panik yapmaması ancak tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Özellikle kentin doğusunda yaşayanlar, kül yağışı nedeniyle endişeli. Sosyal medyada vatandaşlar, yaşadıkları durumu şu sözlerle paylaşıyor:

“Terasta oturuyoruz, üstümüze kül geliyor. Yanık kokusu da var, Allah yardımcımız olsun”

“Bursa merkezde ağır bir yanık kokusu var ve kül yağıyor”

“Her yer duman kokuyor ve kül yağıyor”

Dikkat: Kül yağışı tehlikesi Hangi sorunları ortaya çıkarabilir Yeni yangınlara neden olabilir mi Uzmanı tek tek uyardı…


“Eskişehir’de oturuyorum, Bilecik’teki yangının külleri odama kadar gelmişti ve havası da etkilemişti uzak olmamıza rağmen.”

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımıyla dikkat çeken kül yağışı geçtiğimiz hafta da Trakya'da meydana gelen orman yangınlarında yaşandı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınının külleri, Çanakkale Boğazı'nın diğer yakasına ulaştı. Çanakkale şehir merkezinde yaşayan ve Hurriyet.com.tr'ye konuşan B.K. "Yangınlar sırasında hava kıpkırmızı oldu. Balkon, pencerelerin dışındaki saksılar hep küllerle kaplandı. Rüzgar külleri buraya kadar taşıdı. Çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Panik havasının giderek arttığı bölgede, kül yağışı nasıl sorunlar ortaya çıkabilir? Konuyu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Dirik ile masaya yatırdık.

Dikkat: Kül yağışı tehlikesi Hangi sorunları ortaya çıkarabilir Yeni yangınlara neden olabilir mi Uzmanı tek tek uyardı…


KÜLLER TEHLİKE SAÇIYOR

Yangınla beraber yanan alanda çok yüksek ısı oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Hüseyin Dirik, “Bu aşırı sıcaklık nedeniyle ısınan hava yükselirken, beraberinde kül, toz, yanmış ve yarı yanmış bitkisel atıklar ile diğer partikülleri de gökyüzüne taşıyor. Yüksek sıcaklıkla yükselen bu materyaller, rüzgârın da etkisiyle çok daha geniş alanlara yayılabiliyor” açıklamasında bulundu.

Yangının etkilerinin yalnızca çıktığı bölgeyle sınırlı kalmadığının da altını çizen Dirik, “Her ne kadar yangın Bilecik-Eskişehir hattında görülse de kül ve diğer partiküller rüzgârın yönüne bağlı olarak çok daha uzak mesafelere taşınabiliyor. Bu da yangının etkilerini bölgesel olmaktan çıkarıp geniş çaplı bir çevre sorunu haline getiriyor” diye konuştu.

Dikkat: Kül yağışı tehlikesi Hangi sorunları ortaya çıkarabilir Yeni yangınlara neden olabilir mi Uzmanı tek tek uyardı…


Küllerin çok küçük parçacıklar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hüseyin Dirik, “Bu partiküller 10-20 mikron büyüklüğündedir. Bu nedenle havada uzun süre asılı kalabilir ve solunum yoluyla insan sağlığını tehdit edebilir” uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Hüseyin Dirik, Bilecik-Eskişehir hattında günlerdir süren orman yangınına ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu. 

Yangının, literatürde “mega yangın” olarak tanımlanabilecek ölçekte olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dirik, “Yangın oldukça geniş bir alanda etkili oluyor. Bu kadar büyük bir yangın ne yazık ki çok daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Umarız önümüzdeki günlerde rüzgâr kesilir ve bu da yangının büyümesini durdurur. Öte yandan, hava neminin çok düşük olması da durumu daha da kötüleştiriyor. Tüm bu olumsuz etkenler bir araya geldiğinde, rüzgâr yangını adeta alıp her yere taşıyor ve bu da kontrolü zorlaştırıyor. Bu da oldukça ürkütücü” ifadelerini kullandı.

YANGIN KÜLLERİNİN KİMYASAL İÇERİĞİ ŞEHİR MERKEZLERİNDE SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Orman yangınları sırasında atmosfere karışan kül partiküllerinin kimyasal yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Dirik, bu maddelerin yerleşim yerlerinde çevresel etkiler yaratabileceğini belirtti.

Dirik, “Küller, potasyum gibi bazı elementleri içerebilir. Doğal alanlarda bu, toprağı zenginleştirerek gübreleme etkisi yaratabilir. Ancak şehir merkezlerine taşındığında, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek bir kirlilik kaynağı haline gelebilir” dedi.

Küllerin kalıcı toksik etkilere yol açmasa da, kısa vadeli olumsuz etkilerinin görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Dirik, “Bu partiküller zamanla ortamdan uzaklaşır. Ancak o zamana kadar hava kalitesini bozabilir ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

Dikkat: Kül yağışı tehlikesi Hangi sorunları ortaya çıkarabilir Yeni yangınlara neden olabilir mi Uzmanı tek tek uyardı…


KÜLLER YANGIN RİSKİ OLUŞTURUR MU?

Yangın sırasında atmosfere yayılan kül ve toz bulutlarının yangın riskini artırıp artırmayacağına dair sorumu da yanıtlayan Prof. Dr. Hüseyin Dirik, bu partiküllerin yeni yangınlara neden olmayacağını belirtti. “Böyle bir şey söz konusu değil” diyen Dirik, bu durumun Afrika’dan gelen sıcak hava ve toz taşınımına benzetilebileceğini söyleyerek, şu bilgiyi paylaştı:

“Bazen Afrika’dan gelen sıcak hava akımlarıyla birlikte atmosferde toz ve kül partikülleri taşınıyor. Bu durumlarda camların kapatılması, solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması gibi uyarılar yapılır. Yangınlardan yayılan kül de benzer şekilde tehlikelidir, ancak yangın riski taşımaz. Bursa ve diğer çevre iller de şu an bunu yaşıyor.”

Dikkat: Kül yağışı tehlikesi Hangi sorunları ortaya çıkarabilir Yeni yangınlara neden olabilir mi Uzmanı tek tek uyardı…


KÜLLERİN BÖLGEDEN UZAKLAŞMASININ TEK BİR YOLU VAR

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Küllerin yayılıyor olması su kaynaklarına da ciddi zarar verebilir mi?

Bu soruma “Etkisi olabilir” cevabını veren Prof. Dr. Hüseyin Dirik, ancak gelen partikül ve külün yoğunluğunun henüz ölçülmediğini ve bu nedenle zararın boyutuna dair net ifadelerle konuşmanın şu aşamada doğru olmadığını söyledi.

Dikkat: Kül yağışı tehlikesi Hangi sorunları ortaya çıkarabilir Yeni yangınlara neden olabilir mi Uzmanı tek tek uyardı…


Prof. Dr. Dirik, “Zaten bu kül partiküllerine karşı yapılabilecek bir şey yok, ancak mutlaka bir zarar olacaktır” diye ekledi.

Küllerin yere inmesinin hava koşullarına bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Dirik, “Küllerin yeryüzüne inebilmesi için havanın durgun olması ve bölgeye yağış düşmesi gerekir. Bugün mevcut şartlara baktığımızda ne rüzgârın duracağına dair bir işaret var ne de yağış görünüyor. Son meteorolojik verilere göre bölgede yağış gözükmüyor. Bu nedenle kül partikülleri atmosferde rüzgârla taşınmaya devam edecek gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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#Orman Yangını#Bilecik#Eskişehir Orman Yangını

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