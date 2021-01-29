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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Dikkat! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacak

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Dikkat! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacak
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İstanbul'da Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde yarın ve pazar günü su kesintisi gerçekleştirilecek.

İSKİ'nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenkent-Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" ifadesi kullanıldı.

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