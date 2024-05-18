×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dikkat! İstanbul'da cumartesi günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Valiliği#Atanamayan Öğretmenler#Eylem
Dikkat İstanbulda cumartesi günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 00:22

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Valiliği#Atanamayan Öğretmenler#Eylem

BAKMADAN GEÇME!