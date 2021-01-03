Dikkat hamsi tükeniyor

Uzmanı: Son yıllarda hamsinin neslinde küçülme görüldüğünü belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, aşırı balık avlandığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Biz denizi tamamen sömüreceğimize, denizden lazım olanı almamız gerekiyor ki sofralarımıza büyük balık gelsin. Avcının şu anda kullandığı ağ gözü 9 santimetre boyundaki hamsiyi avlayabilecek dizaynda değil. O yüzden çok fazla miktarda arasından küçük balık çıkıyor. Yeterli denetleme yapılmıyor. Bunun yansımasını da pazarda tezgâhta görüyoruz. Ergin olmayan bireyi avlarsanız popülasyonu geriye düşürürsünüz yani durdurursunuz. Hamsiden avlanan birçok canlı var denizde. Hamsi denizde besin zincirinin tabanını oluşturan bir balık. Kuralına uygun avlanma yapılmadığı zaman bu canlıları da riske atıyorsunuz. 9 santimetre ilk üreme boyu. 9 santim altını tutarsak sonraki yıllarda daha neyi bulup avlayacağız. O zaman hamsiye elveda deyip artık beklemememiz lazım.”

BALIKÇI: TEZGÂHTA UTANIYORDUK

Balıkçı Zekeriye Denizer, “Sezon başında hamsi bayağı ince geldi piyasaya. Son dönemlerde hamsi iri olarak gelmeye başladı tezgâhlara. Son dönemlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tutulmayan hamsi aslında biraz büyüdü. Şu anda hamsinin durumu biraz daha iyi ama ilk dönemlerde öyle ince hamsi geliyordu ki, tezgâha koymaya utanıyorduk” dedi.

VATANDAŞ: YARISI ÇÖP

Hamsi almak için hale gelen İlay Kara ise “Hamsi ilk çıktığı dönemlerde balık haline geldik sevinçli sevinçli. Ama hamsi o kadar inceydi ki aldığımız hamsinin yarısını çöpe atmak zorunda kaldık. Bazen tezgâhlarda altı farklı üstü farklı oluyor. Balıkçılar bazen insanı yanıltıyorlar. Alt tarafa ince hamsiyi üstüne ise kalın hamsiyi yerleştirip kasaları öyle tezgâha koyuyorlar. Şu an biraz daha büyük hamsi ama yine de yeterli değil” ifadelerini kullandı.