Dikkat! Gökten toz yağacak... Prof. Dr. Şen canlı yayında uyardı: 2-3 gün pencereleri açmayalım

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI: MANTAR VE BAKTERİ TAŞIYABİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

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Baharla birlikte, havalar ısınıyor. Yağış yok, bahar havasına giriyoruz. Bununla birlikte toz havasına da giriyoruz. Nereden geliyor, iki yolu var. Birisi Kuzey Afrika üzerinden gelen toz, diğeri Suriye ve Irak'tan yüzeyden kalkan tozlar var. Bu iki tozda bahar aylarında kendini gösterir, Türkiye üzerinde etkisini gösterir. İlk defa Suriye ve Irak'tan yüzey tozu olarak geliyor. Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'ya kadar olan bölgede etkili olacak. Hassas bir konsantrasyonda gelecek. Çok Solunum yolu hastalığı olanlarda problem yaratabilir. Yarın biraz daha fazla olacak toz. Bu tozun bir özelliği yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabilir. Mantar ve bakteri taşıdığı zaman teneffüs ettiğimizde ciğerlerimizde veya bronşlarımızda bir takım problemler yaratabilir. Çok yoğun olduğu zamanlarda maske takmadan dışarı çıkılmasın. Yarın Konya, Mersin, Niğde civarlarında sağlıksız görünüyor. Cuma günü de devam edecek, cumartesi günü azalıyor. En fazla yarı olacak. Malatya Ağrı'dan tutun, Mersin, Kilis, Mardin civarlarında biraz fazla gözüküyor. İki- üç gün pencereleri açmayalım.