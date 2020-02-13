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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Dikkat ! Gardıropta Adnancı var!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Dikkat ! Gardıropta Adnancı var!

Adnan Oktar silahlı suç örgütü soruşturmasında örgüt üyeliği ve çocuk pornosu suçlamasıyla aranan Turgut A., arkadaşının Kadıköy’deki evinde gizlendiği gardıropta yakalandı.

ADNAN Oktar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonlar sırasında, örgüt üyelerinden Turgut A. kayıplara karıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgüt üyeliği ve çocuk pornosu suçlarından Turgut A. hakkında yakalama kararı çıkarttı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün uzun süredir peşinde olduğu Turgut A.’nın Kadıköy’de yaşayan bir arkadaşının evinde gizlendiği belirlendi. Evi takibe alan polisler önceki gün operasyon yaptı. Polislere kapıyı ev sahibi İ.E.U. açtı ve kendisinden başka kimsenin olmadığını söyledi. Evde arama yapan polisler Turgut A.’yı yatak odasındaki gardıropta buldu. Turgut A. ve İ.E.U. gözaltına alındı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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