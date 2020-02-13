Dikkat ! Gardıropta Adnancı var!

ADNAN Oktar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonlar sırasında, örgüt üyelerinden Turgut A. kayıplara karıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgüt üyeliği ve çocuk pornosu suçlarından Turgut A. hakkında yakalama kararı çıkarttı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün uzun süredir peşinde olduğu Turgut A.’nın Kadıköy’de yaşayan bir arkadaşının evinde gizlendiği belirlendi. Evi takibe alan polisler önceki gün operasyon yaptı. Polislere kapıyı ev sahibi İ.E.U. açtı ve kendisinden başka kimsenin olmadığını söyledi. Evde arama yapan polisler Turgut A.’yı yatak odasındaki gardıropta buldu. Turgut A. ve İ.E.U. gözaltına alındı.