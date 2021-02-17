Dikkat! Çocuğunuz kanser olabilir... Yaşamı bitmeden fark et

Dünyada her üç dakikada bir çocuğa konulan kanser tanısı, maalesef ülkemizde de azımsanmayacak bir sayıda. Her yıl 3500 civarında yavrumuza konulan “Çocuk Kanseri” tanısı, nükslerle birlikte beş bin çocuğa ulaşıyor. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi çocuk kanserinde de erken tanı hayat kurtarıcı. Üstelik de erken tanı sayesinde çocuk yaşlarda bu illetten kurtulma oranı da oldukça yüksek.

Fark edilemeyip erken tanı konamayan yavrular anlaşılamıyor ve kaybediliyor...

Filmde çok basit şikayetlerin kanser habercisi olabileceğini ve bu nedenle ebeveynlerin çocuklarındaki normal olamayan değişiklikleri fark etmesi gerekliliği anlatılmak isteniyor.

118Y Anadolu Yakası Lions Dernekleri, Çocuk Eğitim Derneği ve TOÇEV tarafından desteklenen projede farkındalığı arttırmak ve çocuk kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amaçlanıyor. Film Projemed Yapım tarafından çekildi.

Çocuklarda dördüncü ölüm nedenini çocukluk çağı kanserleri oluşturuyor. Ancak tüm çocuk kanserlerinde iyileşme oranı %70 ve üstü olduğu için erken tanı, dolayısıyla farkındalık büyük önem kazanmakta. Bu nedenle proje ile her kesimden insanın, durumu iş işten geçmeden fark etmesi, çocuğunu düzenli kontrole götürmesi ve öğrendiklerini çevresine de aktarmasını sağlamak suretiyle toplum bilincini yükseltmek hedeflendi.

Proje liderliğini Dr. Nur Topcu, sanat danışmanlığını Zibzi Art’ın yaptığı ve ‘BİTMEDEN FARK ET’ sloganıyla yürütülen farkındalık projesine söz, müzik ve senaryosu İstanbul Devlet Operası sanatçısı Özlem Abacı’ya ait bir de şarkı hazırlandı.

SÖZLERİ

Denize koşmalıyım

Güneşe bakmalıyım

Uyanarak her gülüşe

Oyuna kanmalıyım

Sabaha ermeliyim

Annemi görmeliyim

Ellerini tuttuğumda

Babamı bilmeliyim Beni tanı

Beni sev

Beni anla

Bana bak

Gözlerime bak

Ellerimi tut

Dilimden anla Tenimden anla

Umudu görmeliyim Denize sürmeliyim Hayallerim var üst üste Bitmeden görmeliyim