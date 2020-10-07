Dikkat çekmemek için inşaatta çalışan DEAŞ üyelerine operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmada A.H., Y.S. ve M.D.'nin örgüt adına faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Şüphelilerin dikkat çekmemek için inşaatlarda çalıştığını belirleyen ekipler, pazartesi günü operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.