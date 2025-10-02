Dikkat çeken veriler! Marmara'daki depremle ilgili Kandilli ön değerlendirme raporunu yayımladı

Haberin Devamı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 5.3'lük bu depreme ilişkin bir rapor yayımladı. Temel bilgilerin yer aldığı raporda şu bilgilere yer verildi:

Büyüklüğü 5.3 olarak kaydedilen bu depremin derinliğinin 12.5 km olarak belirtildi ve 'sığ deprem' olarak değerlendirildi. Bu derinlik "yerkabuğuna nispeten yakın bir derinlikte" olarak kabul edilmekte.

KUZEY ANADOLU FAY ZONU ETKİSİ ALTINDA

Raporda "Tekirdağ il sınırlarının güney-güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisialtındadır" denildi. Bu açıklamanın devamında ise ". MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi güneyden Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu Marmara Denizinden geçmekte ve Saroz körfezine kadar uzanmaktadır. Tekirdağ-Ganos-Saros fay parçaları il sınırları içerisinden geçen bölgedeki önemli tektonik yapılardır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca devamında "Büyüklüğü M≥6.0 olan depremler, genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde, doğu-güneydoğu ve güneyde komşu il sınırları içerisinde (Balıkesir, Bursa, İstanbul, Çanakkale) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 49 km. uzaklıkta olan 1912 Eriklice-Şarköy (Tekirdağ) depremidir" denildi.

MERKEZ ÜSSÜNDEKİ EN BÜYÜK DEPREMLER 7.0 VE 7.9 ARALIĞINDA

Yayımlanan raporda Tekirdağ il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=7.0 ve 7.9 arasında olduğu vurgulandı.

Kandilli'nin raporunda uzaklığına göre merkez üssüne en yakın il ve ilçe merkezleri şöyle sıralandı:

Tekirdağ: 44.36 km

İstanbul: 92.92 km

Yalova: 112.10 km

Bursa: 115.90 km

Kırklareli: 120.20 km



Tekirdağ Marmara: 20.03 km

Balıkesir Marmara: 39.21 km

İstanbul Silivri: 40.86 km

Tekirdağ Çorlu: 41.95 km

Tekirdağ Süleymanpaşa: 42.30 km