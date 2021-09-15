Dikkat çeken konut tavsiyesi: Beklemekten daha iyi olabilir

Fulya Soybaş’ın sorularını cevaplayan Gülistan Alagöz, yüz yüze eğitimin başlaması ve düğün sezonunun açılması ile daha da görünür hale gelen kiralık ev sorununu, konut sıkıntısında yaşanan arz-talep dengesizliğini, yıllık kira artış oranının yüzde 50’ye dayanmasını, ‘İstanbul büyük depreme ne kadar hazır?’ konusunu, kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını Hürriyet Bizimle izleyicileri içini anlattı.

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