Dikkat çeken görüntü! O ilçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor...

Belediye, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, ‘Araç dezenfekte noktası’ oluştudu ve Avcılar’a gelen araçları dezenfekte etmeye başladı. Avcılar'a gelen ve ilçedeki isteyen ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri oluşturulan noktasına yönlendirilirken, isteyenlerin araçları dezenfekte ediliyor. Araç sürücüleri, ilk kez gördükleri uygulamadan memnun kalırken, Zabıta Amiri İlhan Akdoğan, koronavirüs’e karşı el birliği ile mücadele ettiklerini belirterek, “Avcılar ilçemize gelen araçları dezenfekte ediyoruz. Araçların virüsten korunmasını hedef ediyoruz. Başta taksi, minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.





