MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDikkat çeken görüntü! O ilçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor...
GeriGündem Dikkat çeken görüntü! O ilçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:26,Son Güncelleme:/

Dikkat çeken görüntü! O ilçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dikkat çeken görüntü! O ilçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor...
Abone Olgoogle-news

KORONAVİRÜS'e karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar’a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar, görevliler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Belediye, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, ‘Araç dezenfekte noktası’ oluştudu ve  Avcılar’a gelen araçları dezenfekte etmeye başladı. Avcılar'a gelen ve ilçedeki isteyen ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri oluşturulan noktasına yönlendirilirken, isteyenlerin araçları dezenfekte ediliyor. Araç sürücüleri, ilk kez gördükleri uygulamadan memnun kalırken, Zabıta Amiri İlhan Akdoğan, koronavirüs’e karşı el birliği ile mücadele ettiklerini belirterek, “Avcılar ilçemize gelen araçları dezenfekte ediyoruz. Araçların virüsten korunmasını hedef ediyoruz. Başta taksi, minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

Dikkat çeken görüntü O ilçeye giren araçlar dezenfekte ediliyor...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle