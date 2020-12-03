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Ufuk AKTUĞ/DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Dikkat çeken gelişme! ‘Korona yoğun bölge’ afişleri asıldı

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Dikkat çeken gelişme! ‘Korona yoğun bölge’ afişleri asıldı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde koronavirüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler asıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İskenderun Belediyesi tarafından vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla hazırlanan 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler, vakaların yoğun olduğu mahallelere asıldı. Afişler, ilçenin en işlek caddelerinden Şehir Pamir Caddesi başta olmak üzere, Kocatepe, Mustafa Kemal, Sakarya, İsmet İnönü, Denizler ve Esentepe mahallelerine asıldı.

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