Dikkat çeken fotoğraf! Yoğun bakım doktoru ‘Oh be’ diyerek paylaştı…

Koranavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi. 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi.

Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama meydana geldi. Aralık ayının ilk haftası yüzde 72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da dün itibarıyla yüzde 60'ın altına çekildi. Çarpıcı gerilemenin yaşandığı illerden biri de Kocaeli oldu.



Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf da oranları destekler nitelikte.



Kasım ayı sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüzde 76,9 olarak açıkladığı yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 50'nin altına gerilemiş durumda.

Heppekcan'ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından "Oh be" diyerek paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.



UZMANLAR UYARIYOR: REHAVETE KAPILMAYIN!

Ancak uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre; temizlik, maske ve mesafe önlemlerinde gevşeme olması durumunda karanlık günlere dönüş çok kısa olabilir..