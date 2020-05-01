Çoğu kişi bunu bilmiyor! Uyumadan önce muz ve süt böyle etkiliyor

İyi uykunun bağışıklık sistemine beslenme ve egzersizden çok daha etkili olduğu belirten Dr. Yavlal şunları anlattı: “Vücuda bakteri ve virüs girdiğinde bağışıklık sistemi bunları algılar ve bunlara karşı antikor üretir. Bilim çalışmaları gösteriyor ki bu antikorlar özellikle derin uyku döneminde ortaya çıkar ve o zaman üretilir. Dolayısıyla iyi bir uyku virüs ve bakterilerle savaşta önemli bir etken…”

'MELATONİN SAATLERİ'

“Uyku için salınan melatonin hormonu da bir antioksidan olduğu için pek çok hastalıkla savaşır. Melatonin hormonu saat 21.00 sıralarında salınmaya başlar. Pik düzeyine gece saat 2’lerde ulaşır. 23 sıralarında uykuya hazırlanmak en doğru olandır. Erken veya geç uyanmaktansa gerekli olan her gün aynı saatte uyanmaktır. Bu olağanüstü dönemlerde geç saatlere kadar oturuyoruz. Uyku düzenimiz bozuluyor. Eskiden işe giderken veya hafta içi uyguladığımız saatlere dikkat etmemiz gerekir.”

'SAVAŞÇI HORMONLAR GECE SALINIYOR'

“Uykuda salınan pek çok hormonun da salınımı gece saatlerinde olduğu için uyku mutlaka gece uyunmalı ve gündüz uyanık kalınmalıdır. Çok geç uyumuş olsanız bile her gün aynı saatte ve erken uyanmanızı tavsiye ediyoruz. Az uyuyan ve kötü uyuyan kişilerin kaliteli uyuyanlara göre dört kat daha fazla hastalıklara yakalandığı, özellikle gribe yakalandığı yapılan çalışmalarla sabit”

'MUZ VE SÜT'

“Uyku insanın parmak izi gibidir. Genellikle 6-8 saat standart kabul edilir. Ama her insanın doğasına göre de değişir. İyi bir uyku için mutlaka egzersiz öneriyoruz. Uykudan önceki üç saatte kesilmesi gerekir. Yani geç saatlerdeki egzersiz uykuyu bozar. Uykudan önce ılık bir duş iyi gelir. Uykudan 2-3 saat önce yemeyi içmeyi kesmek çok önemli. Muz, süt gibi gıdalar uykuya yardımcıdır. Uykudan önce çay ve kahvenin kesilmesi gerekir. Yeşilçay uykuyu ileri derecede bozabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Meditasyon da uykuyu kolaylaştırır.”

'TELEFON VE TABLETLERİ YATAK ODASINA SOKMAYIN'

“En önemlisi yatak odasında telefon ve tabletlerin olması uykuya çok zarar verir. Onların yaydığı mavi ışık uykuyu ciddi anlamda etkiler ve bozar. Yatak odalarından telefon, tablet ve televizyonların çıkarılmasını öneriyoruz. Uyku pozisyonu kişiden kişiye değişmekle birlikte en rahat pozisyon cenin pozisyonudur. Odanın sıcaklığı da çok önemli. İdeal uyku için 18-22 derece sıcaklığında olması gerekir.”