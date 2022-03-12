Dikkat! Bugün kritik

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İstanbul’u turuncu alarm seviyesine geçiren kar yağışı dün de devam etti. Ancak alınan tedbirler ve İstanbulluların özel araçlarını kullanmaması nedeniyle trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmadı. İstanbul’un en kalabalık noktalarından biri olan Eminönü’nde dün sabah hummalı bir çalışma vardı. Tüm çalışanlar işyerlerinin önünü kardan temizledi. Sobacılar daha erken saatlerde işyerlerini açmış, önünde sobalarını yakmıştı. Soba malzemeleri satan Erhan Yıldız “İstanbul’da soba kullanan az kaldı. Ancak özellikle bu bölgede hanlar ve işyerleri hâlâ ısınmak için soba kullanıyor. Bu nedenle dükkânı erken açtık. Sabah satışlarımız oldu. Hava soğuk olduğu için biz de ateş yaktık” dedi.

‘PROGRAMLARINIZI ERTELEYİN’

İstanbul’daki karla mücadele çalışmalarını anlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaz’da kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azaldığı anlarda Şehir Hatları’nın seferlerinin iptal edildiğini, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında da elektrik arızası nedeniyle geçici bir aksama meydana geldiğini söyledi. Bugün (cumartesi) kar yağışının etkisini arttıracağını vurgulayan İmamoğlu, İstanbullulara program yapmamaları tavsiyesinde bulundu. İmamoğlu ayrıca vatandaşlardan mecburi haller dışında trafiğe çıkmamalarını da istedi. İstanbul’da 3 gün içerisinde 30 bin tonun üzerinde tuz ve yoğun biçimde solüsyon kullandıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, “Don ve buzlanma riski çok yüksek. Trafiğe çıkmak zorunda olanların mutlaka kış lastikleri takılı olmalı. Ayrıca raylı sistem hatlarımız saat 02.00’ye, İETT otobüslerimiz ise 00.00’a kadar çalışıyor. Şu an itibarıyla 629 evsiz vatandaşımızı misafir ediyoruz. Sokak hayvanları için de 2 ton besleyici mama dağıttık” dedi.

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Öte yandan Bolu’da akşam saatlerinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla Bolu Dağı’nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönünde ise, TIR ve kamyonların geçişine izin verilmedi.





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180 UÇUŞ İPTAL

İstanbul’u etkisine alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidilen İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında seferler planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken, kalkış yapacak uçaklar ise de-icing sırasına girdi. Her iki havalimanından dün (cuma) yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY, bugün (cumartesi) için de İstanbul Havalimanı’ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti.