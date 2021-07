Dikkat! Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı... "200 TL para aldılar ama denize giremiyoruz"

Bayram tatilinde İstanbul’da kalan vatandaşlar denize girmek için Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Aile Plajı’na geldi. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar denize girmeyi tehlikeli hale getirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denize girmek için gelen vatandaşları dalgalar ve dip akıntı nedeniyle tehlikeli hale gelen denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.

Plaja denize girmenin tehlikeli olduğunu belirten kırmızı bayraklar asılırken, atlı ve yaya jandarma devriye ekipleri sürekli dolaşarak vatandaşları uyardı. Vatandaşlara dalgalı ve dip akıntılı denizlerde yüzmenin tehlikelerini anlatan broşürler dağıtıldı.

Ayrıca, plajda cankurtaran olarak görev yapan görevliler sürekli megafonlarla vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denize girmek için gelen Seher Canca; “Hava rüzgarlı denize giremiyoruz, öyle oturuyoruz. Kurtarıcı bir alet yok burada, şimdi burada biri boğulsa yüzerek oraya nasıl gidecek cankurtaran” diye konuştu.

"200 LİRA PARA ALDILAR AMA DENİZE GİREMİYORUZ"

Ailesi ile birlikte yüzmek için gelen Osman Tepegöz ise, “Buraya ailece yüzmeye geldik ama girişte bize bilgi verilmedi. Beş kişi bizden 200 lira para aldılar ama denize giremiyoruz” şeklinde konuştu.

Gümüşdere aile plajında cankurtaran olarak görev yapan Muhammet Kunduz; “Gördüğünüz gibi kötü hava şartları dolayısıyla insanların can güvenliği için denize girmek tabii ki de yasak. Zaten gördüğünüz gibi kırmızı bayraklarımızı da astık. Kırmızı bayraklar insanların o bölgeden denize girmemesi gerektiğini ifade ediyor. İnsanların can güvenliği için biz bu uyarıları yapıyoruz. Biz burada cankurtaranız. Altı kişilik bir ekibimiz var. İnsanların can güvenliğini sağlamak buradaki amacımız. Denize girmeye çalışanlar oluyor ama biz güzel bir dille uyarıyoruz. İnsanlar bilmiyor dalgalı denizde neler olabileceğini. Biz de insanlara bunu anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

ŞİLE'DE ACI HABER SONRASI DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

SAKARYA KARASU’DA DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Karasu sahilleri tatilcilerle dolarken, denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu. Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı’nın kararıyla denize girmek yasaklandı.

Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi. Vatandaşlar sahilde oturarak zaman geçirdi.

DÜZCE AKÇAKOCA’DA DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Düzce’nin Kardeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde aşırı dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar sahil boyunca gezip anonslar yaparak halkı denize girmemeleri konusunda uyardı. Denizdeki vatandaşlar cankurtaran, polis ve zabıtaların uyarıları üzerine sudan çıktı. Can güvenliği nedeniyle alınan karar üzerine tatilciler, sahilde güneşlenerek zaman geçirdi.

KOCAELİ-KANDIRA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün başlayan rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar uygulanan denize girme yasağı ilçe genelinde yaygınlaştırıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasaklamanın tüm ilçede geçerli olacağını belirterek, "Kandıra ilçemizde tatil yapan değerli misafirlerimiz, aşırı dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeniz hava şartları düzelinceye kadar yasaklanmıştır. Can kayıpları yaşamamak için lütfen uyarı ve ikazlara uyalım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

