Dikkat! Bankadaki bütün parası gitti

Bağlar ilçesinde yaşayan Gurbet S.'nin cep telefonuna 2 Temmuz'da bir mesaj geldi. Mesajda, 'Bayram'a özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle’ yazılı link yer aldı.

Linki tıklayan Gurbet S., e-devlet hesabına yönlendirildi. Ne olduysa o an oldu. E-devlet hesabında böyle bir şeyin olmadığını gören Gurbet S., hesabından çıktı. Gece yarısı telefonuyla oynayan Gurbet S., telefonun birden kapandığını ve bir gün boyunca kapalı kalıp açılmadığını ileri sürdü.

Telefonuna format attıktan telefonunu açan Gurbet S., hesabını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı. Çocuğunun geleceği için biriktirdiği 4 bin 500 lirasından olduğunu öğrenen Gurbet S., karakolun ve bankanın yolunu tuttu.

Şikayetçi olan talihsiz kadın, yetkililerin ve bankanın kendisine yardımcı olması çağrısında bulundu.