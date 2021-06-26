Dikkat! Adım adım geliyor... Sel, su baskını, dolu, yıldırım, hortum...

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, gök gürültülü sağanakların, başta kuzey ilçeler olmak üzere Edirne ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Erzincan ile çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar kısa süreli ve yerel şekilde sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Kars ile Ardahan'da 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Tunceli'de 16, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 25 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Ağrı'da 34, Tunceli ile Kars'ta 33, Ardahan ile Erzurum'da 32 ve Erzincan'da 31 derece olacağı tahmin ediliyor.

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