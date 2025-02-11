Dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletli olay anını anlattı: Canıma kast etti

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İstanbul Pendik’te geçen cumartesi, 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen Fatih F. (31) ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma yaşanmıştı.

Tartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırmış, sürücü Vedat Kızıl da otomobili motosikletlinin üzerine sürmüştü.

Motosikletli, kendisine çarpan otomobil ile çekici arasında sıkışarak yaralanmıştı. Olayın ardından yaralı hastanede tedaviye alınırken, otomobiliyle kaçmaya çalışırken 2 araca daha zarar veren Vedat Kızıl, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Vedat Kızıl, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

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‘KÜFÜR EDİNCE AYNASINI KIRDIM’

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Fatih F., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bana arkadan çarptı, güzel güzel, ‘Tutanak tutmamız gerek, iner misin?’ dedim. Ben motorun üzerindeyim, halen zorlamaya devam ediyor, yaya geçidinin üzerinde yaşanıyor bu olay. Tekrar bana çarptı, durmadı, aşağıya doğru devam etti. Ilımlı yaklaştım, yapıcı davranmaya çalıştım. Camına yanaştım, ‘Malıma zarar verdiniz’ dedim. Aynam kırıldı bu arada, farklı lanse edildi, ‘Kurye aynasını kırdı’ denildi. Önce benim aynam kırıldı. Beyefendiye tekrar yanaştım, ‘Tutanak tutmamız gerekiyor, malıma zarar verdiniz, şu an ben çalışıyorum, bu bir iş kazası’ dedim. Küfür etti, camını kapattı. Yediremedim, ben de sağ tarafa geçerek aynasını kırdım. O da cani gibi beni sıkıştırdı ve saniyelerce gaza bastı. 15-20 saniye nefessiz kaldım. İfade vermiş, ‘Yanlışlıkla gaza bastım’ diye. Böyle olduğunu düşünmüyorum, 3 kere bir insan bir insana çarpmaz. Öncesinin videoları da var, bana 2 defa çarptı, sonrasında bu olay yaşandı. Ben ‘Tutanak tutalım’ dedim, kendisine saldırmadım. Üçüncü sefer de küfürle karşılık alınca ben de sinirlendim, o benim malıma 2 defa zarar verdi ben de onun malına bir kere zarar verdim. Sonrasında benim canıma kastetti.”

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

- Kaburgalarında 9 kırık olduğunu kaydeden Fatih F., “Akciğerim sönük, karaciğerimde yırtık var, iç kanamam devam ediyor. Ameliyat durumum olabilir, sonuna kadar hakkımı arayacağım. Devletimizin bunlara tolerans tanımamasını istiyorum. Artık kuryeler olarak trafikte fark edilmek istiyoruz” diye konuştu.