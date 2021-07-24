Dikili'de makilik alanda yangın!

Dikili Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 500, yerleşim yerlerine ise 150 metre mesafede, hayvan damlarının da bulunduğu Askertepe mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ile Büyükşehir, Dikili ve Bergama itfaiye gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.



İlk belirlemelere göre 18 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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